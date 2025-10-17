Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusHandelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
thyssenkrupp-Abspaltung TKMS am 20. Oktober einen Tag im MDAX. Medios ersetzt Ceconomy im SDAX. Sartorius nach gutem dritten Quartal etwas optimistischer. European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt - wichtige Ankündigung voraus. Drägerwerk blickt optimistisch auf das Gesamtjahr. TUI zahlt Wandelanleihen vorzeitig zurück. NEL zwischen Rückenwind und Gegenströmung.
