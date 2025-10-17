Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittag vor

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 230,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 230,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 231,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 23.229 Stück.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 27,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,814 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,03 Prozent auf 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 860,70 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

