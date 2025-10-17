Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagvormittag nordwärts

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 228,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 228,90 EUR nach oben. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,00 EUR. Mit einem Wert von 226,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.126 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,46 Prozent.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,814 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,50 EUR an.

Am 16.10.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,03 Prozent auf 843,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

