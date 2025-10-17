DAX23.855 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.780 -1,8%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,84 -0,3%Gold4.311 -0,4%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'

17.10.25 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Sartorius AG Vz.
229,10 EUR 0,70 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12:56Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
10:31Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
