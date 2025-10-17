ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
