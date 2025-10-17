Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 231,70 EUR. Bei 226,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.664 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 20,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,27 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,814 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 254,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,03 Prozent auf 843,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

