flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG
32,68 EUR
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum dritten Quartal von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das impliziere ein starkes Schlussquartal. Die Konsensschätzungen für die Ergebnisse 2025 dürften nun um etwa fünf Prozent zulegen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

