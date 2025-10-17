Ferrari Aktie
Marktkap. 60,68 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Ferrari scheine sich der Konsens bereits in den aktualisierten Zielen des Managements für 2025 widerzuspiegeln. Den Ausblick auf 2030 hält er aber für zu konservativ./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
334,10 €
|Abst. Kursziel*:
37,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
341,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,58%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
466,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
