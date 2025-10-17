DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,86 -0,5%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 91.632 -0,3%Euro 1,1655 +0,0%Öl 61,34 +0,5%Gold 4.250 %
Ferrari Aktie

Ferrari Aktien-Sparplan
341,80 EUR +6,60 EUR +1,97 %
STU
398,81 USD -0,29 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 60,68 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

17.10.25
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Ferrari scheine sich der Konsens bereits in den aktualisierten Zielen des Managements für 2025 widerzuspiegeln. Den Ausblick auf 2030 hält er aber für zu konservativ./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
334,10 €		 Abst. Kursziel*:
37,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
341,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,58%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
466,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

17.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

