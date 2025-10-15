DAX 24.224 +0,2%ESt50 5.637 +0,6%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
ASML NV Aktie

890,50 EUR +26,30 EUR +3,04 %
STU
826,16 CHF +23,68 CHF +2,95 %
BRX
Marktkap. 328,14 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

14:21 Uhr
ASML NV Buy
ASML NV
890,50 EUR 26,30 EUR 3,04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 900 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterbranche habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Summe der Bestellungen habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge dürften auch im Schlussquartal weiter zulegen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
883,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
890,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
901,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

14:21 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
13:56 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
13:11 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:56 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

