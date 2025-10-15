Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

14:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 900 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterbranche habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Summe der Bestellungen habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge dürften auch im Schlussquartal weiter zulegen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

