Ferrari Aktie
Marktkap. 57,92 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das neue Ergebnisziel des Sportwagenbauers für 2030 sei konservativ, signalisiere jedoch eine Verlangsamung des Wachstums, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wiederum sei angesichts des derzeit hohen Basisniveaus zu erwarten gewesen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
341,40 €
|Abst. Kursziel*:
34,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
336,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,66%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
466,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|18:56
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
