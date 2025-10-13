DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.299 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 -1,8%Nas 22.589 -0,4%Bitcoin 92.949 -2,2%Euro 1,1690 +0,4%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

18:56 Uhr
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das neue Ergebnisziel des Sportwagenbauers für 2030 sei konservativ, signalisiere jedoch eine Verlangsamung des Wachstums, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wiederum sei angesichts des derzeit hohen Basisniveaus zu erwarten gewesen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
341,40 €		 Abst. Kursziel*:
34,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
336,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,66%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
466,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

18:56 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
09:31 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach
Dow Jones Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
Dow Jones Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück
Benzinga What Analysts Are Saying About Ferrari Stock
Benzinga Ferrari, Dow, And Applovin Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Oct. 6-Oct. 10): Are The Others In Your Portfolio?
MotleyFool Why Ferrari Stock Hit the Brakes This Week
Zacks Down 15% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Ferrari (RACE)
Financial Times Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other
MotleyFool Why Ferrari Stock Crashed Today
Benzinga Helen of Troy, Ferrari, Apogee Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Benzinga Ferrari Lifts 2025 Outlook While Betting Big On Electric Cars By 2030
