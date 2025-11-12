RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Er halte den Ausblick des Sportwagenbauers vom 9. Oktober weiterhin für konservativ, könne diese nun aber besser nachvollziehen, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team. Auch die im Februar zu erwartenden Ziele für 2026 könnten konservativ ausfallen. Eine möglicherweise daraus resultierende Kursschwäche sähe er als Kaufgelegenheit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST

