364,50 EUR +1,80 EUR +0,50 %
STU
419,52 USD -2,81 USD -0,67 %
BTT
Marktkap. 64,78 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Er halte den Ausblick des Sportwagenbauers vom 9. Oktober weiterhin für konservativ, könne diese nun aber besser nachvollziehen, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team. Auch die im Februar zu erwartenden Ziele für 2026 könnten konservativ ausfallen. Eine möglicherweise daraus resultierende Kursschwäche sähe er als Kaufgelegenheit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
363,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
364,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

