Ferrari Aktie
Marktkap. 64,78 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Er halte den Ausblick des Sportwagenbauers vom 9. Oktober weiterhin für konservativ, könne diese nun aber besser nachvollziehen, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team. Auch die im Februar zu erwartenden Ziele für 2026 könnten konservativ ausfallen. Eine möglicherweise daraus resultierende Kursschwäche sähe er als Kaufgelegenheit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
363,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
364,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.