Deutsche Börse Aktie

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

20:51 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers Ende Oktober nahm Ben Bathurst am Donnerstag nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
221,70 €		 Abst. Kursziel*:
6,00%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
221,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

20:51 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
08.10.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
