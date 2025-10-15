K+S Aktie News: K+S am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 11,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 11,60 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,64 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.529 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 47,16 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,145 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -3,953 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

