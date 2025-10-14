DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.551 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag im Minus

14.10.25 16:08 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,55 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,59 EUR 0,02 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 11,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 243.252 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,79 Prozent hinzugewinnen. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 12,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,145 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,953 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Noch steht das EBITDA-Ziel

K+S: Vor großem Befreiungsschlag

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

