DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.285 +0,2%Top 10 Crypto15,40 -5,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.353 -1,3%Euro1,1623 +0,1%Öl62,16 -0,2%Gold4.186 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Leistungssteigerung bei Balkonkraftwerken: Hilfreiche Hinweise und Tipps Leistungssteigerung bei Balkonkraftwerken: Hilfreiche Hinweise und Tipps
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Pflegeversicherung

15.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Pflegeversicherung:

"Die Pflegeversicherung ist selbst zum Pflegefall geworden. Ihre Leistungen werden durch die Inflation und Lohnsteigerungen entwertet, so dass die Eigenanteile im Heim ungebremst wachsen und sich die Angehörigen bei der Pflege zu Hause immer seltener professionelle Hilfe hinzuholen können. Ohnehin besteht ein Leistungsdickicht, bei dem kaum noch jemand so recht durchzublicken vermag. Eine Reform ist also überfällig - und so ist es lobenswert, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihren Zeitplan einhält und pünktlich einen Zwischenbericht vorgelegt hat, auf dessen Grundlage dann bis zum Jahresende ein Reformvorschlag fertiggestellt werden soll. Der Bericht hat es in sich, denn er stellt erste Weichen: Die Arbeitsgruppe erteilt den Überlegungen aus der Union eine Absage, aus Spargründen in der Pflege Karenzzeiten einzuführen, in denen es trotz festgestellter Pflegebedürftigkeit keine Leistungen gibt. Gleichzeitig wendet sich die Kommission dagegen, den Pflegegrad 1 abzuschaffen."/DP/jha