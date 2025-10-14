DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1569 ±-0,0%Öl62,85 -0,9%Gold4.107 -0,1%
Bilanz ante portas

Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

14.10.25 09:01 Uhr
Experten haben ihre Prognosen für die Morgan Stanley-Bilanz abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Morgan Stanley
133,24 EUR -1,04 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Morgan Stanley äußert sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,10 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Morgan Stanley 1,88 USD je Aktie vermeldete.

Morgan Stanley soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,69 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,97 USD, gegenüber 7,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 67,65 Milliarden USD im Vergleich zu 107,40 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Morgan Stanley

DatumRatingAnalyst
16.07.2024Morgan Stanley NeutralUBS AG
19.04.2023Morgan Stanley BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2022Morgan Stanley BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.09.2021Morgan Stanley HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.2021Morgan Stanley kaufenCredit Suisse Group
