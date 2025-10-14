Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Experten haben ihre Prognosen für die Morgan Stanley-Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Morgan Stanley äußert sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,10 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Morgan Stanley 1,88 USD je Aktie vermeldete.
Morgan Stanley soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,69 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,97 USD, gegenüber 7,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 67,65 Milliarden USD im Vergleich zu 107,40 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Analysen zu Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2024
|Morgan Stanley Neutral
|UBS AG
|19.04.2023
|Morgan Stanley Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2022
|Morgan Stanley Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.2021
|Morgan Stanley Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.04.2021
|Morgan Stanley kaufen
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Morgan Stanley Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2022
|Morgan Stanley Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.2021
|Morgan Stanley kaufen
|Credit Suisse Group
|15.10.2020
|Morgan Stanley Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.2020
|Morgan Stanley Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2024
|Morgan Stanley Neutral
|UBS AG
|28.09.2021
|Morgan Stanley Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.2020
|Morgan Stanley neutral
|Deutsche Bank AG
|21.01.2020
|Morgan Stanley Neutral
|Citigroup Corp.
|04.04.2019
|Morgan Stanley Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.01.2016
|Morgan Stanley Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|25.07.2011
|Morgan Stanley underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2009
|Morgan Stanley underperform
|Calyon Securities Inc.
|31.08.2005
|Morgan Stanley underweight
|Prudential Financial
|28.07.2005
|Morgan Stanley underweight
|Prudential Financial
