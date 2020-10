NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Morgan Stanley nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie ("Core EPS") die Erwartungen übertroffen, da sowohl der Zinsüberschuss als auch die Gewinne in anderen Bereichen positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die ebenfalls gestiegenen Ausgaben hätten dies allerdings zum Teil zunichte gemacht./gl/fba