DAX23.511 -2,2%ESt505.296 -1,3%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.008 -1,2%Nas21.072 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neue Einschätzung

Aktien von Commerzbank und ING sinken: Morgan Stanley wechselt Favoriten

02.09.25 16:28 Uhr
Aktien von Commerzbank und ING leichter: Morgan Stanley verschiebt Prioritäten - Commerzbank-Rating gesenkt, ING angehoben | finanzen.net

Eine Abstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley auf "Equal-weight" hat die Aktie der Commerzbank am Dienstag belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,35 EUR -1,15 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ING Group
20,49 EUR -0,03 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie gab als zweitschwächster Wert im DAX um 2,85 Prozent auf 32,43 Euro nach.

Wer­bung

Erst in der vergangenen Woche war sie unter die 21-Tage-Linie gesackt, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Nun nähert sie sich der mittelfristigen 50-Tage-Linie bei rund 31,50 Euro, die noch eine Unterstützung ist. Mit Blick auf das laufende Jahr können sich Anleger aber immer noch über eine Verdoppelung des Kurses freuen.

Morgan-Stanley-Analyst Alvaro Serrano strich seine "Overweight"-Empfehlung, auch wenn er das Kursziel von 32 auf 36 Euro anhob. Zudem ersetzte er die Commerzbank-Aktie durch die der ING auf seiner "Top Pick"-Liste europäischer Banken.

Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien zunächst weitere Fortschritte im Businessplan der Frankfurter nötig, schrieb er zur Begründung seiner Abstufung. Die ING-Aktie hob er zugleich auf "Overweight" und lobte den dynamischen Anstieg der Einlagen der niederländischen Großbank. ING verlieren im schwächelnden Gesamtmarkt um 0,22 Prozent auf 20,47 Euro.

Wer­bung

/ck/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen