Aktien von Fraport und Nordex bald im Stoxx 600 - Drei deutsche Absteiger
Zu den sieben im September neuen Unternehmen im Stoxx Europe 600 zählen auch zwei deutsche.
Werte in diesem Artikel
Zugleich werden aber drei deutsche Unternehmen den Index verlassen müssen. Von Montag, 22. September, an, werden der Flughafenbetreiber Fraport und der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex in den breitgefassten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mitteilte.
Herausgenommen werden - neben vier anderen Unternehmen aus Europa - dagegen Carl Zeiss Meditec, Gerresheimer und Redcare Pharmacy.
Die neuen Mitglieder aus den anderen europäischen Staaten sind Zegona Communications und die Just Group aus Großbritannien, Abivax aus Frankreich, Unicaja Banco aus Spanien sowie Camurus aus Schweden. Den Stoxx Europe 600 verlassen müssen noch Computacenter aus Großbritannien, die schwedische Embracer Group sowie Banca Popolare di Sondrio aus Italien und Verallia aus Frankreich.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Fraport-Aktien verlieren im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 2,00 Prozent auf 71,15 Euro, Nordex-Papiere fallen um 1,82 Prozent auf 20,50 Euro, Carl Zeiss Meditec-Aktien geben um 1,21 Prozent nach auf 44,02 Euro, Gerresheimer-Titel büßen 1,02 Prozent ein auf 44,68 Euro, Redcare Pharmacy sinken um 2,28 Prozent auf 79,25 Euro.
/ck/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
