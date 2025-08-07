Sobek Group

Der Motorenbauer DEUTZ will die Sobek Group übernehmen, einen Antriebsspezialisten für Drohnen.

Mit dem Ausbau des Rüstungsgeschäfts treibt Konzernchef Sebastian Schulte seine Pläne voran, DEUTZ unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu machen. Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.

Angaben zum Kaufpreis machte DEUTZ allerdings nicht. Der Konzern teilte lediglich mit, dass die Finanzierung der Übernahme durch Kreditlinien abgesichert ist. Zudem erwägt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals.

Seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs haben sich die weltweiten Ausgaben für Rüstung massiv beschleunigt. Weitere geopolitische Spannungsherde wie etwa der Nahostkonflikt heizen die Ausgabeprogramme weiter an. Auch Deutschland und Europa wollen Hunderte Milliarden Euro für die Verteidigung mobilisieren. Dies treibt immer mehr Unternehmen dazu, verstärkt in das Geschäft mit Rüstung zu investieren.

Auch den Motorenhersteller DEUTZ zieht es angesichts der Schwäche in der Automobilindustrie zu neuen Wachstumsfeldern. "Durch Sobek bekommen wir direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt und schaffen die Grundlage, diesen auch über den Einsatz klassischer Antriebe hinaus strategisch zu erschließen", sagte Konzernchef Schulte laut Mitteilung.

Dabei kämen Drohnen in der Kriegsführung eine immer größere Bedeutung zu, führte der Manager weiter aus - diese gehörten mittlerweile zu den wichtigsten Investitionsfeldern der Nato-Staaten. "Verteidigung verändert sich durch neue Technologien und eine veränderte Kriegsführung rasant, die Nachfrage nach militärischen Drohnen wird weiter zunehmen. Gemeinsam mit Sobek positioniere sich DEUTZ frühzeitig "als relevanter Systempartner in einem noch jungen, stark wachsenden Markt".

Der Konzern hatte bereits vor Monaten Pläne angekündigt, stärker im Rüstungsgeschäft tätig sein zu wollen. Dazu wurde auch eine eigene Geschäftseinheit gegründet. Den Aktienkurs hat diese Rüstungsfantasie immens belebt. Das im Nebenwerteindex SDax notierte Papier hat seinen Wert seit Jahresbeginn bereits um 140 Prozent gesteigert. Nach vorangegangenen Jahren mit starken Schwankungen und Kursrücksetzern befindet sich der Anteilsschein mit aktuell 9,75 Euro mittlerweile wieder auf dem Niveau von 2007.

DEUTZ stellt mit aktuell rund 5000 Mitarbeitenden unter anderem Diesel-, Gas-, Benzin-, Wasserstoff- und Elektromotoren her. Das Unternehmen hat Kunden bei Herstellern von Land- und Baumaschinen sowie im Nutzfahrzeugbereich. Produkte des Konzerns kommen aber auch etwa in Panzern und sonstigen Militärfahrzeugen zum Einsatz. Auch in der Energieversorgung von Flugabwehrsystemen werden DEUTZ-Aggregate genutzt. Unter anderem kooperieren die Kölner mit dem Panzer-Getriebehersteller RENK.

Sobek mit seinen rund 70 Mitarbeitenden und drei Standorten in Baden-Württemberg und Hessen peilt 2025 einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie eine deutlich zweistellige Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge). Zum Vergleich: DEUTZ erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro sowie eine um Sondereffekte bereinigte Ebit-Rendite zwischen 5 und 6 Prozent.

Sobek ist in mehreren spezialisierten Anwendungsfeldern tätig, darunter Motorsport, Luft- und Raumfahrt. Unter dem Dach von DEUTZ sollen auch Bereiche wie die Robotik und die Medizintechnik systematisch erschlossen werden, da sie auf hochspezialisierte Komponenten angewiesen seien und entsprechend hohe Margen ermöglichten. Über den Verteidigungsbereich hinaus eigne sich die Sobek-Technologie auch für die zivile Luftfahrt - etwa für die Logistik, Infrastrukturüberwachung oder die urbane Mobilität im Bereich leichter, elektrifizierter Drohnensysteme, hieß es weiter.

DEUTZ-Aktie profitiert dank Übernahme wieder von Rüstungsfantasie

Die Fantasie für potenzielle Rüstungsprofite hat DEUTZ am Dienstag einen neuen Schub verliehen. Vor einigen Monaten schon hatte für Rückenwind gesorgt, dass die Motoren des Unternehmens im Rüstungsbereich Verwendung finden könnten. Nun steigt DEUTZ mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, direkt in den Rüstungsmarkt ein. Dies trieb den Kurs im XETRA-Handel auf ein neues Jahres- und 52-Wochenhoch bei 9,84 Euro - zeitweise geht es nun noch um 6,63 Prozent nach oben auf 9,49 Euro.

Rüstungswerte aller Art sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges bei Anlegern begehrt. Weitere deutsche Rüstungsaktien legen ebenfalls kräftig zu: So gewinnen Rheinmetall zwischenzeitlich 1,17 Prozent auf 1.769,00 Euro, während RENK 1,37 Prozent auf 67,84 Euro und HENSOLDT 1,73 Prozent auf 94,15 Euro gewinnen.

Doch wegen der üppigen Staatsgelder, die künftig in diesen Bereich fließen sollen, blicken Anleger längst über den Tellerrand hinaus nach möglichen weiteren Profiteuren. Deutz-Chef Sebastian Schulte will nun mit Sobek "direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt" erlangen. Damit will er auch unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren werden. Laut einem Händler dürfte der aktuelle Schritt bei den Investoren gut ankommen, obwohl die Übernahme nicht billig sei und eine Kapitalerhöhung drohe.

