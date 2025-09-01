DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.386 +1,3%Euro1,1704 ±-0,0%Öl68,48 +0,5%Gold3.489 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten
Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rallymodus

Goldpreis steigt auf Rekordhoch und lässt 3.500-Dollar-Marke hinter sich

02.09.25 07:31 Uhr
Allzeithoch bei Gold: Feinunze erstmals über 3.500-Dollar-Schwelle | finanzen.net

Gold war in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig so teuer wie noch nie und ließ dabei die 3.500-Dollar-Marke zeitweise hinter sich.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.489,03 USD 12,43 USD 0,36%
News
Indizes
DAX 40
24.037,3 PKT 135,1 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg gegen 4 Uhr um knapp ein Prozent auf 3.508,73 Dollar und erreichte damit den bisher höchsten Stand. Mit dem Rekordhoch krönte der Goldpreis seine jüngste Rally, mit der er seine monatelange Seitwärtsbewegung zwischen 3.200 und 3.400 US-Dollar beendet hatte.

Das Rekordniveau konnte der Goldpreis nicht ganz halten. Zuletzt legte der Kurs noch um rund ein halbes Prozent auf 3.494 Dollar zu und lag damit wieder etwas unter dem bisherigen Rekordhoch von rund 3.500 Dollar aus dem April.

Gold gehört in diesem Jahr zu einer der gefragtesten Anlagen. Seit Ende 2024 legte der Preis um rund ein Drittel zu. Zum Vergleich: Der Bitcoin verteuerte sich im gleichen Zeitraum um lediglich knapp acht Prozent und der Dax zog um rund ein Fünftel an.

Experten führten die jüngsten Gewinne beim Gold primär auf die Erwartung einer Leitzinssenkung in den USA zurück. Gold wird zudem von vielen Investoren als relativ sicherer Zufluchtsort in politisch unsicheren Zeiten eingestuft. So lässt zum einen der unvermindert andauernde, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Anleger zu dem Edelmetall greifen.

Zum anderen sorgen sich die Anleger auch um die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, die nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch die Folgen der US-Zollpolitik für die Inflation im Blick behalten muss. US-Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen und hat zuletzt mit der angestrebten Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook den Druck auf die Notenbank erhöht.

/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: optimarc / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis