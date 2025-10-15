Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wehrpflicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wehrpflicht:

"Es gibt gute Gründe für die Wehrpflicht. An erster Stelle steht der Personalbedarf der Bundeswehr . Mit Recht bezweifelt die Union, dass die Ziele mit Freiwilligkeit zu erreichen sind. (.) Bei der Wehrpflicht geht es nicht nur um die Zahl an Soldaten. Es spielt für die Qualität der Streitkräfte auch eine Rolle, dass ihre Soldaten aus unterschiedlichen sozialen und Bildungsschichten gewonnen werden. (.) Die Union sollte aber (.) nicht vergessen, dass sie es war, die die Aussetzung der Wehrpflicht betrieben hat. (.) Bemerkenswert ist das Herumeiern der AfD. Die angeblichen Patrioten wollen sich jetzt nicht auf die Wehrpflicht festlegen, weil der tonangebende Höcke-Flügel die Bundeswehr nicht für einen Krieg zur Verteidigung gegen Putins Russland ertüchtigen möchte. (.) Dabei ist das der eigentliche Grund für die Wehrpflicht."/DP/jha