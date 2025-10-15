Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Haushaltskonsolidierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Haushaltskonsolidierung:

"Neue Kredite, um die Zinsen für bestehende Kredite zu bezahlen - das klingt nach einem Schneeballsystem . Damit dürfen sich Kritiker bestätigt fühlen, die früh warnten: Wer die Tür zu einer höheren Verschuldung aufstößt, bekommt sie so schnell nicht wieder geschlossen. Das ist misslich, denn eine maßvolle Lockerung der Schuldenbremse war richtig angesichts des Bedarfs an Investitionen und Verteidigungsausgaben. Doch nun droht Deutschland von einem Extrem ins andere zu fallen, vom übertriebenen Knausern zu immer höherer Verschuldung. Dabei müsste längst die Arbeit an einer ausbalancierten Haushaltspolitik beginnen. Wie eigentlich sollen Investitionen und Verteidigungsausgaben dauerhaft finanziert werden? Das Sondervermögen wird in zwölf Jahren aufgebraucht sein. Und auch der Ausnahmezustand bei den Verteidigungsausgaben müsste irgendwann beendet werden. Woher dann das Geld kommen soll, ist völlig offen. Klar ist nur: Auch die kreativsten Haushaltstricks werden irgendwann nicht mehr helfen."/DP/jha