DAX24.212 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.197 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Kabinett beschließt Aktivrente

15.10.25 12:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Beschäftigte im Rentenalter sollen künftig mit einem steuerfreien Zuverdienst bis zu 2.000 Euro im Monat weiterarbeiten können. Dafür beschloss das Bundeskabinett in Berlin die Aktivrente. Geplanter Startpunkt ist der 1. Januar 2026. Das Gesetz kommt nun ins parlamentarische Verfahren.

Wer­bung

Eingeführt werden soll ein Steuerfreibetrag, der bei Einnahmen aus nichtselbständiger Beschäftigung bis 2.000 Euro monatlich gilt. Er soll für Arbeitnehmer gelten, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und freiwillig weiter arbeiten.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte: "Wir setzen weitere Impulse für wirtschaftliches Wachstum in Deutschland." Dafür brauche die Wirtschaft gerade auch die älteren und erfahrenen Arbeits- und Fachkräfte, so der Vizekanzler in einer Mitteilung.

Im Gesetzentwurf heißt es: "Die Regelung schafft durch die Steuerfreistellung für Einnahmen aus nichtselbständiger Beschäftigung, für die der Arbeitgeber Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet, zusätzliche finanzielle Anreize." Klingbeil sagte: "Das stärkt den Arbeitsmarkt, das stärkt die Wirtschaft und das ist ein echtes Plus für alle, die beruflich aktiv bleiben wollen."

Wer­bung

890 Millionen Euro Kosten

890 Millionen Euro soll die Aktivrente pro Jahr kosten. Die Steuermindereinnahmen tragen Bund und Länder mit jeweils 378 Millionen Euro in der vollen Jahreswirkung sowie die Gemeinden mit 134 Millionen. Die Regierung geht davon aus, dass rund 168.000 Menschen von den Möglichkeiten Gebrauch machen. Der Entwurf verspricht "einen Anreiz, das Erwerbspotential älterer Menschen besser zu nutzen"./bw/DP/stk