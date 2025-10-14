DAX24.082 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,75 -2,6%Gold4.132 +0,5%
Kurs der K+S

K+S Aktie News: K+S am Mittag im Minusbereich

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,61 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,59 EUR 0,02 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr um 0,4 Prozent auf 11,61 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,51 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.433 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 47,03 Prozent zulegen. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,145 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,953 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

