GNW-News: mBank setzt neue Maßstäbe in Europa

^WARSCHAU, Polen, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die mBank hat eines der

ambitioniertesten Programme zur technologischen Modernisierung im europäischen

Wer­bung Wer­bung

Bankensektor erfolgreich abgeschlossen. Für diese Leistung wurde die Bank mit

der höchsten Auszeichnung des Forrester Technology Strategy Impact Award 2025

für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) geehrt. Die Auszeichnung

würdigt die erfolgreiche Umsetzung einer umfassenden IT-

Transformationsstrategie, mit der die mBank ihre technologische Infrastruktur

grundlegend erneuert hat. Die mBank ist das erste Finanzinstitut in Polen, das

Wer­bung Wer­bung

seine Kernsysteme durch die Migration auf moderne Technologieplattformen - ein

Prozess, der als Replatforming bekannt ist - vollständig modernisiert hat.

Dieser strategische Schritt beschleunigte die Weiterentwicklung der Bank, senkte

die Wartungskosten kritischer Systeme und stärkte ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Dadurch agiert die mBank heute deutlich agiler und kann schneller auf dynamische

Marktbedingungen reagieren.

Wer­bung Wer­bung

Ziel des Transformationsprogramms war es, die wichtigsten Bankensysteme zu

modernisieren, ohne die Geschäftskontinuität zu gefährden und gleichzeitig eine

konsequente Kostenkontrolle zu gewährleisten. Im Rahmen des Programms wurden

folgende Maßnahmen umgesetzt:

* Das frühere Mainframe-basierte System wurde durch eine moderne, auf der x86-

Architektur basierende Lösung ersetzt, was die Skalierbarkeit deutlich

erhöhte und zu einer Reduzierung der Betriebskosten führte.

* Ein zweites Kernsystem, das zuvor auf einer nicht relationalen Datenbank

ohne langfristige Perspektive basierte, wurde durch eine proprietäre Lösung

ersetzt, die in einer Private-Cloud-Umgebung betrieben wird und höhere

Leistung, Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit bietet.

* Eine Hybrid-Cloud-Architektur wurde implementiert, in die bereits mehr als

die Hälfte der geschäftskritischen Systeme erfolgreich migriert wurden.

* Zudem wurden mehrere produktionsreife Lösungen auf Basis generativer KI

eingeführt. Diese steigern die betriebliche Effizienz und stärken die

Innovationskraft der Bank weiter.

?Es wird viel über umfassende Kernsystemtransformationen im Bankwesen

gesprochen. Die mBank hat ihren Worten Taten folgen lassen: Wir sind das erste

Finanzinstitut in Polen, das eine vollständige Modernisierung beider unserer

Kernsysteme erfolgreich umgesetzt hat. Von Beginn an standen die Sicherheit und

der Komfort unserer Kunden sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter

Dienstleistungen im Vordergrund. Ebenso wichtig war die kontinuierliche

Weiterentwicklung der Geschäftsfunktionalitäten. Unser klares Ziel dabei: Die

Systemumstellung darf das Geschäftswachstum nicht länger als ein Quartal

beeinträchtigen. Und genau so wurde das Replatforming umgesetzt - nahtlos und

ohne Einschränkungen für die Geschäftsentwicklung. Es ist uns gelungen, ein sich

veränderndes Ziel zu erreichen, was diesen Erfolg umso wertvoller macht und uns

mit großem Stolz erfüllt", so Krzysztof D?browski, Vice President des Vorstands,

Chief Operating Officer und CIO bei der mBank.

Nahtlose Kundenmigration

Eine der größten Herausforderungen war die Migration von rund 6 Millionen

Privatkunden auf die neue Plattform. Dank einer Sharding-Architektur, die den

gleichzeitigen Betrieb von Mainframe- und x86-Plattformen ermöglichte, konnte

die Umstellung schrittweise erfolgen - ohne Ausfallzeiten oder Einschränkungen

in der Verfügbarkeit.

?Die technologische Transformation, die wir in den letzten fünf Jahren umgesetzt

haben, beinhaltete nicht nur einen technologischen Wandel, sondern auch eine

Veränderung in unserer Herangehensweise an die Systemmigration. Statt eine

einzige massive Migration von Millionen Kunden durchzuführen - die eine

vollständige Systemabschaltung und erhebliche Risiken bedeutet hätte - haben wir

uns für ein auf Hunderten von Mikromigrationen basierendes Modell entschieden,

die auf einem Live-System ohne Unterbrechungen durchgeführt wurden. Dieser

Ansatz erlaubte es uns, Risiken deutlich effektiver zu managen. Innovation und

technologische Führungsrolle sind seit jeher Teil der DNA der mBank. Ebenso

zentral sind für uns unsere Kunden - ihre Sicherheit, ihr Komfort und ihr

Vertrauen. Wir sind stolz darauf, beides erfolgreich miteinander verbunden zu

haben. Der Forrester Technology Strategy Impact Award 2025 bestätigt, dass unser

unkonventioneller, marktweit einzigartiger Ansatz von führenden IT-Experten

anerkannt wurde", so Micha? Plechawski, Geschäftsführer für IT und Technologie

bei der mBank.

Innovation über die Technologie hinaus

Im Einklang mit den Zielen des Modernisierungsprogramms hat die mBank während

des Transformationsprozesses erfolgreich eine Vielzahl von Geschäfts- und

Regulierungsprojekten umgesetzt, von denen viele Änderungen an den Kernsystemen

erforderten. Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

* mOkazje Zakupy - der erste voll integrierte E-Commerce-Marktplatz innerhalb

einer Banking-App auf dem polnischen Markt,

* ein vollständig digitaler Prozess zur Refinanzierung von Hypotheken,

* ein digitaler Onboarding-Prozess für Firmenkunden,

* sowie eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit für

Unternehmenskredite.

Das preisgekrönte Modernisierungsprogramm bildet die Basis für weitere

Innovationen und Entwicklungen. Im Rahmen der neuen Strategie?Full Speed Ahead"

plant die mBank, in den nächsten fünf Jahren sofortige, sichere Zahlungen rund

um die Uhr einzuführen. Privatkunden dürfen sich auf regelmäßige Updates und

neue Servicefunktionen freuen, während Firmenkunden einen durchgängigen Zugang

zu wichtigen Bankdienstleistungen erhalten. Auch die am Wochenende verfügbaren

Services werden schrittweise erweitert. Dank der Prozessumstellung belaufen sich

die Betriebskosten der mBank inzwischen nur noch auf 28,2 % der Einnahmen - eine

der besten Quoten der Branche. Der Forrester Technology Strategy Impact Award

gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich

Geschäftstechnologie. Der Preis würdigt Unternehmen, die Technologiestrategien

erfolgreich umsetzen und dadurch echte Geschäftsergebnisse erzielen - nicht nur

in Bezug auf Innovation, sondern auch hinsichtlich Effizienz, Ausfallsicherheit

und Kundenerfahrung. Die Auszeichnung bestätigt die Führungsposition der mBank

bei der technologischen Transformation in der Region. Die diesjährige

Preisverleihung von Forrester Research

(https://www.forrester.com/event/technology-innovation-emea/agenda/) fand in der

zweiten Oktoberwoche in London statt.

KONTAKT:

Joanna Duda

mBank

+48 22 829 00 00

Joanna.Duda@mbank.pl (mailto:Joanna.Duda@mbank.pl)

https://www.mbank.pl/en/

Quelle: mBank

Â°