GNW-News: mBank setzt neue Maßstäbe in Europa

^WARSCHAU, Polen, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die mBank hat eines der
ambitioniertesten Programme zur technologischen Modernisierung im europäischen
Bankensektor erfolgreich abgeschlossen. Für diese Leistung wurde die Bank mit
der höchsten Auszeichnung des Forrester Technology Strategy Impact Award 2025
für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) geehrt. Die Auszeichnung
würdigt die erfolgreiche Umsetzung einer umfassenden IT-
Transformationsstrategie, mit der die mBank ihre technologische Infrastruktur
grundlegend erneuert hat. Die mBank ist das erste Finanzinstitut in Polen, das
seine Kernsysteme durch die Migration auf moderne Technologieplattformen - ein
Prozess, der als Replatforming bekannt ist - vollständig modernisiert hat.
Dieser strategische Schritt beschleunigte die Weiterentwicklung der Bank, senkte
die Wartungskosten kritischer Systeme und stärkte ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Dadurch agiert die mBank heute deutlich agiler und kann schneller auf dynamische
Marktbedingungen reagieren.
Ziel des Transformationsprogramms war es, die wichtigsten Bankensysteme zu
modernisieren, ohne die Geschäftskontinuität zu gefährden und gleichzeitig eine
konsequente Kostenkontrolle zu gewährleisten. Im Rahmen des Programms wurden
folgende Maßnahmen umgesetzt:
* Das frühere Mainframe-basierte System wurde durch eine moderne, auf der x86-
Architektur basierende Lösung ersetzt, was die Skalierbarkeit deutlich
erhöhte und zu einer Reduzierung der Betriebskosten führte.
* Ein zweites Kernsystem, das zuvor auf einer nicht relationalen Datenbank
ohne langfristige Perspektive basierte, wurde durch eine proprietäre Lösung
ersetzt, die in einer Private-Cloud-Umgebung betrieben wird und höhere
Leistung, Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit bietet.
* Eine Hybrid-Cloud-Architektur wurde implementiert, in die bereits mehr als
die Hälfte der geschäftskritischen Systeme erfolgreich migriert wurden.
* Zudem wurden mehrere produktionsreife Lösungen auf Basis generativer KI
eingeführt. Diese steigern die betriebliche Effizienz und stärken die
Innovationskraft der Bank weiter.
?Es wird viel über umfassende Kernsystemtransformationen im Bankwesen
gesprochen. Die mBank hat ihren Worten Taten folgen lassen: Wir sind das erste
Finanzinstitut in Polen, das eine vollständige Modernisierung beider unserer
Kernsysteme erfolgreich umgesetzt hat. Von Beginn an standen die Sicherheit und
der Komfort unserer Kunden sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter
Dienstleistungen im Vordergrund. Ebenso wichtig war die kontinuierliche
Weiterentwicklung der Geschäftsfunktionalitäten. Unser klares Ziel dabei: Die
Systemumstellung darf das Geschäftswachstum nicht länger als ein Quartal
beeinträchtigen. Und genau so wurde das Replatforming umgesetzt - nahtlos und
ohne Einschränkungen für die Geschäftsentwicklung. Es ist uns gelungen, ein sich
veränderndes Ziel zu erreichen, was diesen Erfolg umso wertvoller macht und uns
mit großem Stolz erfüllt", so Krzysztof D?browski, Vice President des Vorstands,
Chief Operating Officer und CIO bei der mBank.
Nahtlose Kundenmigration
Eine der größten Herausforderungen war die Migration von rund 6 Millionen
Privatkunden auf die neue Plattform. Dank einer Sharding-Architektur, die den
gleichzeitigen Betrieb von Mainframe- und x86-Plattformen ermöglichte, konnte
die Umstellung schrittweise erfolgen - ohne Ausfallzeiten oder Einschränkungen
in der Verfügbarkeit.
?Die technologische Transformation, die wir in den letzten fünf Jahren umgesetzt
haben, beinhaltete nicht nur einen technologischen Wandel, sondern auch eine
Veränderung in unserer Herangehensweise an die Systemmigration. Statt eine
einzige massive Migration von Millionen Kunden durchzuführen - die eine
vollständige Systemabschaltung und erhebliche Risiken bedeutet hätte - haben wir
uns für ein auf Hunderten von Mikromigrationen basierendes Modell entschieden,
die auf einem Live-System ohne Unterbrechungen durchgeführt wurden. Dieser
Ansatz erlaubte es uns, Risiken deutlich effektiver zu managen. Innovation und
technologische Führungsrolle sind seit jeher Teil der DNA der mBank. Ebenso
zentral sind für uns unsere Kunden - ihre Sicherheit, ihr Komfort und ihr
Vertrauen. Wir sind stolz darauf, beides erfolgreich miteinander verbunden zu
haben. Der Forrester Technology Strategy Impact Award 2025 bestätigt, dass unser
unkonventioneller, marktweit einzigartiger Ansatz von führenden IT-Experten
anerkannt wurde", so Micha? Plechawski, Geschäftsführer für IT und Technologie
bei der mBank.
Innovation über die Technologie hinaus
Im Einklang mit den Zielen des Modernisierungsprogramms hat die mBank während
des Transformationsprozesses erfolgreich eine Vielzahl von Geschäfts- und
Regulierungsprojekten umgesetzt, von denen viele Änderungen an den Kernsystemen
erforderten. Zu den wichtigsten Initiativen zählen:
* mOkazje Zakupy - der erste voll integrierte E-Commerce-Marktplatz innerhalb
einer Banking-App auf dem polnischen Markt,
* ein vollständig digitaler Prozess zur Refinanzierung von Hypotheken,
* ein digitaler Onboarding-Prozess für Firmenkunden,
* sowie eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit für
Unternehmenskredite.
Das preisgekrönte Modernisierungsprogramm bildet die Basis für weitere
Innovationen und Entwicklungen. Im Rahmen der neuen Strategie?Full Speed Ahead"
plant die mBank, in den nächsten fünf Jahren sofortige, sichere Zahlungen rund
um die Uhr einzuführen. Privatkunden dürfen sich auf regelmäßige Updates und
neue Servicefunktionen freuen, während Firmenkunden einen durchgängigen Zugang
zu wichtigen Bankdienstleistungen erhalten. Auch die am Wochenende verfügbaren
Services werden schrittweise erweitert. Dank der Prozessumstellung belaufen sich
die Betriebskosten der mBank inzwischen nur noch auf 28,2 % der Einnahmen - eine
der besten Quoten der Branche. Der Forrester Technology Strategy Impact Award
gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich
Geschäftstechnologie. Der Preis würdigt Unternehmen, die Technologiestrategien
erfolgreich umsetzen und dadurch echte Geschäftsergebnisse erzielen - nicht nur
in Bezug auf Innovation, sondern auch hinsichtlich Effizienz, Ausfallsicherheit
und Kundenerfahrung. Die Auszeichnung bestätigt die Führungsposition der mBank
bei der technologischen Transformation in der Region. Die diesjährige
Preisverleihung von Forrester Research
(https://www.forrester.com/event/technology-innovation-emea/agenda/) fand in der
zweiten Oktoberwoche in London statt.
