Schutzgesuche junger Ukrainer seit Ausreiseerlaubnis verzehnfacht

15.10.25 13:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl Schutz suchender junger ukrainischer Männer hat sich verzehnfacht, seit ihr Heimatland dieser Gruppe im August die Ausreise erlaubt hat. "Die Aufhebung des Ausreiseverbots hat in Deutschland für die Gruppe von ukrainischen Männern zwischen 18 und 22 Jahren zu einer Zunahme von Schutzgesuchen nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz von etwa 100 pro Woche vor Inkrafttreten der Regelung auf derzeit circa 1.000 pro Woche geführt", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Funke Mediengruppe über die Zahl berichtet.

"Inwieweit dieses eine vorübergehende Entwicklung ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden", sagte der Sprecher.

Ende August hatte die ukrainische Regierung jungen Männern im Alter bis zu 22 Jahren trotz des laufenden Kriegs gegen Russland die Ausreisegenehmigung erteilt. "Männer im Alter zwischen 18 und 22 können während des Kriegszustands ungehindert die Grenze überschreiten", schrieb Regierungschefin Julia Swyrydenko damals auf Telegram./juc/DP/jha