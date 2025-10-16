DAX24.123 -0,2%Est505.605 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,37 -0,2%Gold4.233 +0,6%
Neue Aktienrückkäufe

Nordea-Aktie mit Zuwächsen: Stabiler Quartalsgewinn - Ausblick bekräftigt

16.10.25 09:37 Uhr
Nordea-Aktie mit Aufschlägen: Nordea kämpft mit tieferem Zinsertrag - Gewinn dennoch stabil | finanzen.net

Die Nordea Bank hat den Gewinn im dritten Quartal trotz eines spürbaren Rückgangs des Nettozinsertrags nahezu stabil gehalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,65 EUR 0,48 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bank mit Sitz in Helsinki bestätigte ihren Ausblick für das Gesamtjahr und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen Euro an.

Nordea meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,23 Milliarden Euro nach 1,27 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettozinsertrag sank um 5,7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.

Analysten hatten im Factset-Konsens einen Gewinn von 1,15 Milliarden Euro und einen Nettozinsüberschuss von 1,76 Milliarden Euro prognostiziert.

"Es war ein weiteres solides Quartal für Nordea, und wir sind weiterhin auf Kurs, eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte CEO Frank Vang-Jensen.

Nordea-Aktien steigen in Helsinki am Donnerstag zeitweise um 2,33 Prozent auf 14,47 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

