Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 51,13 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,74 €
|Abst. Kursziel*:
13,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name:
Alexander Demetriou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|21:16
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
