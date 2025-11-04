DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.359 +0,3%Top 10 Crypto 14,04 +1,8%Nas 23.520 +0,7%Bitcoin 90.426 +2,2%Euro 1,1491 +0,0%Öl 63,55 -1,2%Gold 3.983 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordea Bank Abp Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,33 EUR -0,41 EUR -2,75 %
STU
14,27 EUR -0,47 EUR -3,19 %
HEX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,13 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2N6F4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI4000297767

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NBNKF

Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

21:16 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,33 EUR -0,41 EUR -2,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,74 €		 Abst. Kursziel*:
13,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

21:16 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
11:31 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
22.10.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Kursverluste Nordea-Aktie fällt nach Renditeziel auf Kapitalmarkttag Nordea-Aktie fällt nach Renditeziel auf Kapitalmarkttag
finanzen.net Börse Europa in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen