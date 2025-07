Nordea bekräftigt nach solidem Quartal Prognose

Werte in diesem Artikel

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die Nordea Bank hat ihre Zielsetzung für 2025 bekräftigt und die Erwartungen im zweiten Quartal erfüllt. Die in Helsinki ansässige Bank wies am Donnerstag einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 1,22 Milliarden Euro aus nach 1,3 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Grund für den ruckläufigen Gewinn war der gesunkene Nettozinsertrag, der wegen der niedrigeren Leitzinsen um 5,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro schrumpfte. Die Analysten hatten im Factset-Konsens einen Nettogewinn von 1,18 Milliarden Euro und einen Nettozinsertrag von 1,81 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Erträge aus Gebühren und Provisionen blieben mit 792 (Vorjahr: 795) Millionen Euro weitgehend stabil. Die Kosten stiegen wegen Investitionen und Gehaltserhöhungen auf 1,33 (1,28) Milliarden Euro. Die Kreditqualität bezeichnete die Bank als nach wie vor "außergewöhnlich gut".

Im Personal Banking erzielte Nordea ein solides Wachstum bei Krediten und Einlagenvolumen. "Mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis im Juni konnten wir unsere Position in Schweden weiter stärken, wo wir auch unseren Anteil am Hypothekenmarkt ausbauten", erklärte Nordea. Im Business Banking verbesserte sich das Kreditvolumen um 4 Prozent, vor allem in Schweden und Norwegen. Die Common-Equity-Tier-1-Quote lag bei 15,6 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorjahr.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies ein weiteres solides Quartal für Nordea war", sagte CEO Frank Vang-Jensen. Nordea erwartet nach wie vor für 2025, dass die Kosten um nicht mehr als 2 bis 2,5 Prozent steigen werden, ohne Berücksichtigung von Währungseffekten.

