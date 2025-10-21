Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 50,14 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 150 auf 156 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Kian Abouhossein hob am Dienstagabend nach den Quartalsergebnissen seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 4 Prozent an. Er begründet dies vor allem mit einer geringeren Kostenprognose./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
14,66 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
14,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|08:01
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.