DAX 24.286 -0,2%ESt50 5.675 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.204 -0,5%Euro 1,1591 -0,1%Öl 62,08 +0,7%Gold 4.076 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordea Bank Abp Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,64 EUR +0,02 EUR +0,14 %
STU
14,66 EUR +0,08 EUR +0,55 %
HEX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,14 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2N6F4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI4000297767

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NBNKF

JP Morgan Chase & Co.

Nordea Bank Abp Registered Underweight

08:01 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,64 EUR 0,02 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 150 auf 156 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Kian Abouhossein hob am Dienstagabend nach den Quartalsergebnissen seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 4 Prozent an. Er begründet dies vor allem mit einer geringeren Kostenprognose./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
14,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
14,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

08:01 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
16.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsende
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel: Pluszeichen im Euro STOXX 50
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen