Freitagshandel in New York: S&P 500 letztendlich im Minus

10.10.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 erlitt am fünften Tag der Woche Verluste.

S&P 500
6.552,5 PKT -182,6 PKT -2,71%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 2,71 Prozent leichter bei 6.552,51 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,685 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,126 Prozent auf 6.743,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6.735,11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.550,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6.762,40 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der S&P 500 bei 6.532,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, stand der S&P 500 bei 6.280,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.780,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,65 Prozent aufwärts. Bei 6.764,58 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell PepsiCo (+ 3,71 Prozent auf 150,08 USD), AutoZone (+ 2,72 Prozent auf 4.075,31 USD), O Reilly Automotive (+ 2,44 Prozent auf 102,15 USD), Philip Morris (+ 2,31 Prozent auf 160,47 USD) und Southern (+ 2,25 Prozent auf 98,29 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Synopsys (-9,39 Prozent auf 438,92 USD), The Mosaic (-9,24 Prozent auf 30,35 USD), Teradyne (-9,03 Prozent auf 132,08 USD), Robinhood (-8,85 Prozent auf 138,96 USD) und Super Micro Computer (-8,83 Prozent auf 52,86 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 83.945.680 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen