Stabiler Handel in New York: S&P 500 pendelt schlussendlich um den Schlusskurs des Vortages

S&P 500-Marktbericht

Am zweiten Tag der Woche herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Letztendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 6.735,35 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52,794 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,047 Prozent fester bei 6.738,31 Punkten in den Handel, nach 6.735,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.722,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.752,16 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.664,36 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 6.305,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, stand der S&P 500 noch bei 5.853,98 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 14,77 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.764,58 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell General Motors (+ 14,86 Prozent auf 66,62 USD), Halliburton (+ 11,58 Prozent auf 25,24 USD), Gartner (+ 7,80 Prozent auf 258,17 USD), Raytheon Technologies (+ 7,67 Prozent auf 173,04 USD) und 3M (+ 7,66 Prozent auf 166,64 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Newmont (-9,03 Prozent auf 86,32 USD), Albemarle (-4,99 Prozent auf 91,34 USD), Estée Lauder Companies (-3,88 Prozent auf 98,54 USD), Philip Morris (-3,83 Prozent auf 152,00 USD) und Lockheed Martin (-3,24 Prozent auf 489,50 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26.469.878 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net