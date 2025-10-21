DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.984 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Fokus auf Aktienkurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagabend tiefer

21.10.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 181,41 USD.

NVIDIA Corp.
156,20 EUR -0,96 EUR -0,61%
Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 181,41 USD. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 179,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 182,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.157.018 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 195,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 7,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 25.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

