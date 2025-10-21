NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von NVIDIA

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 181,19 USD ab.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 181,19 USD. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 180,71 USD. Bei 182,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.934.942 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 195,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 52,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,86 USD.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

