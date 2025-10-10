DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.270 -1,6%Top 10 Crypto15,90 -3,9%Nas22.457 -2,5%Bitcoin101.358 -3,7%Euro1,1602 +0,3%Öl62,64 -4,0%Gold3.999 +0,6%
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt

10.10.25 20:02 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt | finanzen.net

Der S&P 500 gibt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Am Freitag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,73 Prozent auf 6.618,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53,685 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,126 Prozent fester bei 6.743,62 Punkten in den Handel, nach 6.735,11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.762,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.600,37 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.532,04 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.280,46 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, bei 5.780,05 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,78 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.764,58 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell PepsiCo (+ 3,56 Prozent auf 149,86 USD), O Reilly Automotive (+ 2,67 Prozent auf 102,38 USD), Philip Morris (+ 2,58 Prozent auf 160,90 USD), Erie Indemnity (+ 2,44 Prozent auf 328,27 USD) und TKO GROUP (+ 2,15 Prozent auf 190,47 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Synopsys (-7,93 Prozent auf 446,01 USD), The Mosaic (-7,83 Prozent auf 30,82 USD), Block (ex Square) (-7,42 Prozent auf 74,85 USD), Estée Lauder Companies (-6,93 Prozent auf 87,46 USD) und Coinbase (-6,87 Prozent auf 360,43 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43.391.504 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

