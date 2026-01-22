DAX24.865 ±0,0%Est505.939 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.909 -0,2%Euro1,1737 -0,2%Öl65,14 +1,2%Gold4.924 -0,3%
Kursentwicklung

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag leichter

23.01.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag leichter | finanzen.net

So bewegt sich der ATX Prime am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
22,20 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
139,30 EUR -0,20 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
24,42 EUR -0,10 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,76 EUR 0,05 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
108,50 EUR 1,90 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,15 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
11,66 EUR 0,46 EUR 4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
6,00 EUR 0,12 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
49,50 EUR 0,34 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,95 EUR -1,50 EUR -4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,44 EUR 0,00 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Wolford AG
2,58 EUR -0,14 EUR -5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,52 EUR -0,07 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.746,2 PKT -5,9 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

Am Freitag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,15 Prozent auf 2.747,93 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 2.752,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2.752,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2.744,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.757,25 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,35 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 2.604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.334,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.910,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent nach oben. Bei 2.757,69 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.638,17 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 3,01 Prozent auf 11,64 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 49,54 EUR), BAWAG (+ 0,73 Prozent auf 138,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,62 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,57 Prozent auf 3,53 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,98 Prozent auf 5,86 EUR), Addiko Bank (-2,44 Prozent auf 24,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 31,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 129.435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen