DAX24.875 +0,1%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.909 -0,2%Euro1,1740 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold4.924 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 CSG Group A420X0 Carl Zeiss Meditec 531370 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Index-Performance im Blick

Schwacher Handel in Wien: ATX schwächelt

23.01.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Wien: ATX schwächelt | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
139,30 EUR -0,20 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
24,42 EUR -0,10 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,76 EUR 0,05 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
202,50 EUR 2,70 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
108,50 EUR 1,90 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,15 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
49,50 EUR 0,34 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
34,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,95 EUR -1,50 EUR -4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
81,50 EUR -1,20 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
15,48 EUR -0,04 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.533,1 PKT -11,9 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,18 Prozent auf 5.535,16 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,102 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 5.545,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5.544,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.556,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.529,43 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5.247,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.670,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3.834,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.558,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,77 Prozent auf 49,54 EUR), BAWAG (+ 0,73 Prozent auf 138,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,39 Prozent auf 15,58 EUR) und PORR (+ 0,29 Prozent auf 34,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 31,65 EUR), EVN (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,01 Prozent auf 15,69 EUR) und STRABAG SE (-0,97 Prozent auf 82,00 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129.435 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,544 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAWAG

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAWAG

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen