Schwacher Handel in Wien: ATX schwächelt

Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,18 Prozent auf 5.535,16 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,102 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 5.545,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5.544,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.556,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.529,43 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5.247,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.670,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3.834,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.558,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,77 Prozent auf 49,54 EUR), BAWAG (+ 0,73 Prozent auf 138,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,39 Prozent auf 15,58 EUR) und PORR (+ 0,29 Prozent auf 34,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 31,65 EUR), EVN (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,01 Prozent auf 15,69 EUR) und STRABAG SE (-0,97 Prozent auf 82,00 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129.435 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,544 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

