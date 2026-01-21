Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Das macht der SPI am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent schwächer bei 18.215,50 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,370 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,355 Prozent auf 18.250,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18.315,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18.274,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.190,35 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,787 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der SPI bei 18.186,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.325,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der SPI einen Stand von 16.335,86 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,147 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18.642,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.069,15 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BioVersys (+ 11,49 Prozent auf 26,20 CHF), Gurit (+ 8,76 Prozent auf 16,38 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,43 Prozent auf 2,12 CHF), SFS (+ 5,02 Prozent auf 117,20 CHF) und Arbonia (+ 3,83 Prozent auf 5,15 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Mikron (-11,84 Prozent auf 17,58 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,97 Prozent auf 1,22 CHF), DocMorris (-7,11 Prozent auf 5,94 CHF), Adval Tech (-5,45 Prozent auf 31,20 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,73 Prozent auf 80,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 622.060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 302,492 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net