Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM im Fokus
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 %
K+S Aktie

Marktkap. 2,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

12:16 Uhr
K+S Sell
K+S AG
11,58 EUR -0,04 EUR -0,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hauptsächlich wegen höherer Preise, aber auch angesichts moderat gestiegener Absatzmengen im Segment Landwirtschaft rechne er bei dem Düngemittelproduzenten zwar mit einem etwas stärkeren Gewinnanstieg (Ebitda) als der Markt, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien teuer. Der Experte verwies auf das Risiko künftig sinkender Kalipreise und den geringen Barmittelzufluss./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

K+S Sell

Unternehmen:
Analyst: Deutsche Bank AG
Kursziel: 11,00 €
11,00 €
Rating jetzt: Sell
Sell		 Kurs*:
11,70 €		 Abst. Kursziel*:
-5,98%
Rating vorher: Sell
Sell		 Kurs aktuell:
11,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,01%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

