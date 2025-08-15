DAX 24.282 -0,3%ESt50 5.418 -0,6%Top 10 Crypto 15,96 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.710 -1,6%Euro 1,1680 -0,3%Öl 65,98 -0,2%Gold 3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden
Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
12,47 EUR -0,14 EUR -1,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

UBS AG

K+S Sell

11:41 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
12,47 EUR -0,14 EUR -1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sell" belassen. Im ersten Halbjahr sei der Düngerbereich der einzige Lichtblick im europäischen Chemiesektor gewesen, doch hier sei die Stimmung in den vergangenen Wochen vorsichtiger geworden, schrieb Priyanka Patel in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Angesichts von Nachfragesorgen fehlten die Treiber für höhere Preise. Am vorsichtigsten ist der Experte für K+S. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 hätten wenig Luft nach oben und die Erwartungen für 2026 erschienen zu optimistisch. Bei Yara ist Patel für die zweite Jahreshälfte indes zuversichtlicher als der Markt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
12,52 €		 Abst. Kursziel*:
-8,15%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
12,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,78%
Analyst Name:
Priyanka Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

11:41 K+S Sell UBS AG
13.08.25 K+S Halten DZ BANK
13.08.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
13.08.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
12.08.25 K+S Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen für ArcelorMittal-Aktie Luft nach oben
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie schwächelt nach Quartalsbericht - Ausblick gesenkt
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx thyssenkrupp-Aktie deutlich tiefer: Stahlindustrie drosselt Produktion deutlich
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren verdient
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen