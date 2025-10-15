Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Bedeutungsverlust Europas

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Bedeutungsverlust Europas:

"Es ist gut, dass sich Europa jahrhundertelange Welteroberungsgelüste à la Römisches Imperium, Britisches Empire, Französisches Kolonialreich und erst recht à la NS-Regime abgewöhnt hat. Das hat unermessliches Leid über den Erdball gebracht. Aber jetzt hat sich das Ganze ins Gegenteil verkehrt: Die unentschlossene, auf langwierige demokratische Entscheidungsprozesse angewiesene EU droht zum Spielball anderer zu werden. Was ist dagegen zu unternehmen? Zunächst muss sich die Union selbst verteidigen können, vor allem gegenüber Drohnenangriffen und der asymmetrischen Kriegsführung Russlands mit seinen zahllosen Zündeleien wie Störungen der Infrastruktur und Desinformationskampagnen. Nur wer wehrhaft ist, wird international ernst genommen. Zweitens müssen die Außen- und die Sicherheitspolitik der EU viel mehr aus einem Guss sein als das bisher der Fall ist. Das dürfte vermutlich eine noch schwierigere Aufgabe als die Rüstung sein."/DP/jha