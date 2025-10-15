DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.285 +0,2%Top 10 Crypto15,40 -5,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.353 -1,3%Euro1,1623 +0,1%Öl62,16 -0,2%Gold4.186 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Leistungssteigerung bei Balkonkraftwerken: Hilfreiche Hinweise und Tipps Leistungssteigerung bei Balkonkraftwerken: Hilfreiche Hinweise und Tipps
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Bedeutungsverlust Europas

15.10.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Bedeutungsverlust Europas:

"Es ist gut, dass sich Europa jahrhundertelange Welteroberungsgelüste à la Römisches Imperium, Britisches Empire, Französisches Kolonialreich und erst recht à la NS-Regime abgewöhnt hat. Das hat unermessliches Leid über den Erdball gebracht. Aber jetzt hat sich das Ganze ins Gegenteil verkehrt: Die unentschlossene, auf langwierige demokratische Entscheidungsprozesse angewiesene EU droht zum Spielball anderer zu werden. Was ist dagegen zu unternehmen? Zunächst muss sich die Union selbst verteidigen können, vor allem gegenüber Drohnenangriffen und der asymmetrischen Kriegsführung Russlands mit seinen zahllosen Zündeleien wie Störungen der Infrastruktur und Desinformationskampagnen. Nur wer wehrhaft ist, wird international ernst genommen. Zweitens müssen die Außen- und die Sicherheitspolitik der EU viel mehr aus einem Guss sein als das bisher der Fall ist. Das dürfte vermutlich eine noch schwierigere Aufgabe als die Rüstung sein."/DP/jha