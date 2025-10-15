K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,59 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 11,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 13.752 Stück.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,22 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,145 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -3,953 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

K+S: Noch steht das EBITDA-Ziel

K+S: Vor großem Befreiungsschlag