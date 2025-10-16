DAX24.155 -0,1%Est505.625 +0,4%MSCI World4.316 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +0,3%Nas22.778 +0,5%Bitcoin95.152 +0,1%Euro1,1660 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX stabil -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Darum legen die Ölpreise etwas zu Darum legen die Ölpreise etwas zu
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Oktober (vorläufige Fassung)

16.10.25 14:38 Uhr

===

00:01 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei

Elevate Rapid City Town Hall

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q

Wer­bung

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August

08:00 DE/Baugenehmigungen August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

Wer­bung

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,3%

Wer­bung

zuvor: 77,4%

17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der

Jahrestagung

- US/Treffen der G7 Entwicklungsminister

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 08:39 ET (12:39 GMT)