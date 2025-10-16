DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.299 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -4,0%Nas22.591 -0,4%Bitcoin92.949 -2,2%Euro1,1690 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance unter der Lupe

USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt?

16.10.25 19:43 Uhr
USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt? | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in USD Coin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
1,0000 USD -0,0000 USD -0,00%
Charts|News

Am 15.10.2024 notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 10.000,93 USD Coin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.000,64 USD, da sich der Wert von USD Coin am 15.10.2025 auf 1,0000 USD belief. Mit einer Performance von +0,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 03.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com