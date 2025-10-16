USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt?

Performance unter der Lupe

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in USD Coin Investoren gebracht.

Am 15.10.2024 notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 10.000,93 USD Coin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.000,64 USD, da sich der Wert von USD Coin am 15.10.2025 auf 1,0000 USD belief. Mit einer Performance von +0,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 03.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net