Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten

SOL-Performance im Blick

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Anlegern gebracht.

Am 15.10.2024 war Solana 154,68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 0,6465 Solana in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Solana am 15.10.2025 auf 193,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 25,37 Prozent gestiegen.

Am 08.04.2025 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net