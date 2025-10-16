DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.299 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -4,0%Nas22.591 -0,4%Bitcoin92.949 -2,2%Euro1,1690 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SOL-Performance im Blick

Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten

16.10.25 19:43 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verdient hätten | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
190,3167 USD -3,6086 USD -1,86%
Charts|News

Am 15.10.2024 war Solana 154,68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 0,6465 Solana in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Solana am 15.10.2025 auf 193,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 25,37 Prozent gestiegen.

Am 08.04.2025 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com