Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mit Spannung warten die Anleger auf die American Express-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
American Express wird am 17.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,00 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,61 Prozent erhöht. Damals waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,77 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 USD im Vergleich zu 14,01 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 71,58 Milliarden USD, gegenüber 74,19 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
