K+S Aktie News: K+S am Nachmittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,62 EUR.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,73 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 173.400 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 46,90 Prozent Luft nach oben. Bei 10,29 EUR fiel das Papier am 30.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,45 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,145 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,86 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -3,953 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

