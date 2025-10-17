DAX23.752 -2,1%Est505.567 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,71 -0,5%Gold4.343 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

K+S Aktie News: K+S am Vormittag leichter

17.10.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Vormittag leichter

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 11,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,32 EUR -0,16 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,6 Prozent auf 11,37 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,33 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 86.946 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,140 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,672 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Nachrichten zu K+S AG

