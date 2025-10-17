DAX23.876 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.275 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.480 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,26 +0,4%Gold4.248 -1,8%
Kursentwicklung im Fokus

K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 11,40 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 11,40 EUR abwärts. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,23 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,55 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 473.232 Stück gehandelt.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,74 Prozent hinzugewinnen. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 9,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,140 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,672 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

