K+S Aktie News: K+S am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 11,29 EUR ab.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 11,29 EUR abwärts. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,23 EUR ein. Mit einem Wert von 11,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 390.784 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,20 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,86 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

